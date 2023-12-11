بعد غياب طويل ..ابو عبيدة يظهر ويكشف عن مفاجآت جديدة .. ابرز ماجاء في خطابه

الرياض - محمد الاطلسي - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن الاحتلال يواصل الانتقام الأعمى من المدنيين وتدمير البنى التحتية في حرب همجية بشعة هي الإنجاز الوحيد الذي يتغنى به قادة الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة، الأحد، أنه خلال 10 أيام من استئناف القتال تمكن المقاومون من استهداف قوات الاحتلال في محاور التوغل القديمة والجديدة.

وتابع: "بعد تقرب مجاهدينا من قوات العدو المتمركزة تمكن مجاهدونا من تدمير أكثر 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خانيونس جنوب قطاع غزة. وهاجم مجاهدونا القوات الغازية بقذائف الياسين وعبوات الشواظ والعمل الفدائي".

وقال: "نفذنا عدة عمليات نوعية للقوات الغازية خارج هذه القوات، وتنوعت هذه العمليات بين نصب الكمائن ومواجهتها بالأسلحة الرشاشة والعبوات الأفراد وفوهات الأنفاق المفخخة وإيقاعها في مصائد معدة مسبقة، إضافة إلى عمليات القنص".

وأكد أبو عبيدة أن العمليات أسفرت عن إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وعادت معظم قواتنا إلى قواتها بسلام.

أبو عبيدة: الاحتلال النازي يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا والانتقام من المدنيين

أبو عبيدة: تدمير 180 آلية للاحتلال بشكل كلي أو جزئي خلال 10 أيام

أبو عبيدة: هاجمنا قوات راجلة تحصنت في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر

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أبو عبيدة: الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من الأسرى لم ولن يخرج إلا بشروطنا

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أبو عبيدة: لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها الاحتلال بحق شعبنا

أبو عبيدة: قتلنا عددا كبيرا من جنود الاحتلال

أبوعبيدة: الاحتلال فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته