إيطاليا وفرنسا و المانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حركة المقاومة "حماس" وداعميها

الرياض - محمد الاطلسي - دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على حركة "حماس" وداعميها، حسب رسالة بعثها وزراء خارجية الدول المذكورة إلى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الرسالة التي نشرتها "رويترز": "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد "حماس" وداعميها".

وأضافت: "التبني السريع لنظام العقوبات سيمكّننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد "حماس" وتضامننا مع إسرائيل".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرة أعضاء في "حماس" والشبكة المالية التابعة لها في غزة، والسودان، وتركيا، والجزائر، وقطر.

المصدر: نوفوستي