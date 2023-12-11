مرض غامض ينتشر في الصين ! .. هل نشهد وباء جديدا

الرياض - محمد الاطلسي - بعد تزايد المعلومات عن انتشار عدوى تنفسية غير مشخصة في الصين، طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين المزيد من المعلومات حول انتشار الالتهاب الرئوي غير المشخص التي يقال إنها تنتشر بين الأطفال في شمال الصين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقول تقارير وسائل الإعلام غير الحكومية إن مستشفيات الأطفال في أجزاء من الصين مكتظة بالأطفال المرضى، وأرجعت السلطات الصينية الارتفاع الكبير في الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا هذا الشتاء إلى رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتحث منظمة الصحة العالمية الناس في الصين على اتخاذ تدابير للحد من انتقال العدوى، وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها تريد المزيد من المعلومات حول التقارير الواردة في وسائل الإعلام ومن ProMed - وهو نظام عالمي لمراقبة تفشي المرض - عن "مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين".

ويضيف أنه منذ أكتوبر، أبلغت شمال الصين عن"زيادة في الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا مقارنة بالفترة نفسها خلال السنوات الثلاث الماضية.

في الأسبوع الماضي، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن هناك ارتفاعًا في العديد من أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء البلاد - وخاصة الأنفلونزا وكوفيد والأمراض الرئوية - وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال الأصغر سنًا - والفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

وأرجع المسؤولون الارتفاع إلى رفع قيود كوفيد -19، وشهدت دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، زيادات مماثلة في الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا بمجرد رفع القيود الوبائية.

تقول منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح ما إذا كان تفشي الالتهاب الرئوي المبلغ عنه والزيادة الإجمالية في التهابات الجهاز التنفسي التي أبلغت عنها بكين مرتبطان، وقدمت طلبًا رسميًا للحصول على معلومات.

وحثت الناس في الصين على اتخاذ الاحتياطات الأساسية مثل التطعيم وارتداء الأقنعة وغسل اليدين.