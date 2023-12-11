عيون احد مسلحي كتائب القسام تثير جدلا واسعا أثناء تسليم أول دفعة من الأسرى .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اعادت مواقع تواصل تداول لقطات لعيني ويدي عنصر بكتائب القسام خلال عملية تسليم الأسرى ضمن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس وسط تكهنات بأن العنصر هي فتاة مقاتلة.

وقال مغرد : "في الصورة مقاتلة من كتائب القسام لاحظ العينين واليدين، أيضا مرافقتها للنساء والأطفال فقط".

الجدير بالذكر أطلقت حماس، الجمعة، سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد، بحسب ما أكدته مصادر مصرية وقطرية، في حين أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيًا بالمقابل في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تم إبرامها.