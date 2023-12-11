عاجل.. المنتخب اليمني للناشيئن يسحق تظيره العراقي و يحقق فوزاً ثميناً

الرياض - محمد الاطلسي - استهل المنتخب الوطني للناشئين مشاركته في بطولة غرب آسيا العاشرة المقامة في سلطنة عُمان بفوز ثمين على نظيره العراقي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ووضع النجم عبد الرحمن الخضر الأحمر الصغير في المقدمة، بإحرازه الهدف الأول من علامة الجزاء، قبل أن يعزز زميله محمد شمس الدين النتيجة بإحرازه الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول، قلَّص المنتخب العراقي النتيجة بإحرازه هدفا عن طريق نجمه علاء وحيد، ليخطف نجوم المنتخب الوطني ثلاث نقاط ثمينة.

ويقود الأحمر اليماني المدرب الوطني سامر فضل، ويساعده علي النونو، ومدرب الحراس، أمين سود.