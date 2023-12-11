تحطم مقاتلة أميركية من طراز « إف-16» وهذا مصير طاقمها

الرياض - محمد الاطلسي - تحطمت مقاتلة أميركية من طراز «إف-16»، الاثنين، في كوريا الجنوبية، خلال تدريب روتيني بعد تعرضها «لحالة طوارئ أثناء الطيران»، كما أعلن الجيش الأميركي مؤكداً أنه جرى إنقاذ الطيار.

وقالت القوات الجوية الأميركية، في بيان، إن حادث مقاتلة «إف-16 فايتينغ فالكون» وقع، في وقت مبكر الاثنين، فوق البحر الأصفر، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح البيان أن «الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واع وفي حالة مستقرة»، مشيراً إلى أنه سيجري تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.

وفي مايو (أيار)، تحطمت طائرة أميركية من طراز «إف-16»، أثناء تدريب روتيني في منطقة زراعية جنوب سيول، وتمكّن الطيار من القفز بسلام، ولم يتسبب الحادث بإصابات.

وتُعدّ واشنطن أهم حليف أمني لسيول، وتنشر نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية؛ للمساعدة في حمايتها من جارتها الشمالية النووية.