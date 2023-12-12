اسرائيل تعترف بمقتل ضابط جديد في معارك غزة متأثرا بجراحه الخطيرة

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وسائل إعلام عبرية ليل يوم الاثنين، بمقتل ضابط إسرائيلي من مستوطنة قرب الخليل، شارك في معارك قطاع غزة.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المقاتل الاحتياطي زفيكا لافي توفي متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل حوالي أسبوعين في غزة.

وحسب الإعلام العبري، أصيب 582 عسكريا إسرائيليا في اندلاع القتال، ولا يزال 34 منهم في المستشفى في حالة خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في غزة في الـ27 من أكتوبر 123.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الاثنين.

وأكدت كتائب القسام يوم الأحد قتل 40 جنديا إسرائيليا وتدمير 44 آلية عسكرية خلال يوم بينها هجوم خان يونس، فيما قالت سرايا القدس إنها شنت هجمات بينها قتل جنود في الشجاعية يوم الأحد أيضا.

وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT