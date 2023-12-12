الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مشفى كمال عدوان شمال القطاع ويجمع الطواقم الطبية في ساحته

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وزارة الحصة بغزة اليوم الثلاثاء، باقتحام القوات الإسرائيلية لمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، إن القوات الإسرائيلية شرعت في جمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة المشفى، معبرا عن مخاوفه من احتمالية اعتقالهم أو تصفيتهم.

وطالب القدرة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم.

وكان مدير مشفى كمال عدوان قد أعلن مساء أمس الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قصفت قسم الولادة بشكل مباشر وقتلت سيدتين وطفليهما وبترت أقدام سيدة ثالثة.

وقال مدير المشفى "لدينا 65 إصابة و12 طفل في العناية المركزة و6 أطفال خدج و3 آلاف نازح و100 من الكوادر الطبية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT