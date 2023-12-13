تفاصيل الاتفاق الجديد بين الأطراف اليمنية.. منها توحيد العملة وصرف مرتبات القطاع العام

الرياض - محمد الاطلسي -

ذكرت مصدر مطلع أن المجلس الرئاسي اليمني تسلم من المبعوث الأممي الى اليمن مسودة خارطة الطريق التي أنجزتها الوساطة السعودية العمانية للحل في اليمن.

وبين المصدر، وفق وكالة شنخوا الصينية: المجلس الرئاسي اليمني يدرس حاليا بعض الملاحظات على خارطة الطريق التي تسلمها من المبعوث الأممي للحل في اليمن.

وتابع: يتوقع أن يعقد اجتماعا خلال الساعات أو الايام القادمة مع رئاسة الحكومة وهيئة رئاستي مجلسي النواب والشورى قبيل إعادة تسليم المسودة بالملاحظات النهائية للمبعوث الأممي.

وقالت: مسودة خارطة الطريق التي تسلمها المجلس الرئاسي اليمني من المبعوث الأممي تتضمن ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها :

▪️ وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود.

▪️ صرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين).

▪️ الإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).

▪️ رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية.

▪️ ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.

▪️ تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والحوثيين بشأن فتح الطرقات الرئيسية المغلقة، ولجان اخرى اقتصادية وسياسية.