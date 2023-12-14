المقاومة وحماس تقهر وزير الدفاع الإسرائيلي ويعترف ان مهمته في غزة ثقيلة

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن مهمة الجيش الإسرائيلي في غزة "ثقيلة"، وأن الجيش يقاتل منذ أكثر من شهرين قوات في القطاع تم إعدادها لسنوات.

وأضاف في إيجاز صحفي يومي مساء اليوم الأربعاء: "من واجبنا أن نكمل المهمة الثقيلة التي تنتظرنا والقضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

جنودنا يواصلون القتال في حي الشجاعية.. هناك أثمان لهذه الحرب"، في إشارة لهجوم الشجاعية الذي قتل فيه 9 جنود من وحدة جولاني وأصيب آخرون بجروح.

وتابع "لواء جولاني فقد الكثير من مقاتليه"، بهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

كما شكر غالانت الولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن عناصر "القسام" فجروا قنبلة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود من وحدة "جولاني لحظة دخولها مجمعا في الشجاعية أمس الثلاثاء، تزامنا مع هجوم بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية، ما ادى لمقتل 4 جنود من الوحدة، مضيفة أنه خلال محاولة إجلائهم، تعرضت القوات الإسرائيلية لتفجير 3 عبوات ناسفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا.

وقال، يائير بلاي، قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي إن اللواء تعرض لـ"ضربة مؤلمة" في كمين كتائب "القسام" في الشجاعية. فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الهجوم "صعب وخطير".

وبسقوط هؤلاء الجنود، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر إلى 444، بينهم 105 في الهجوم البري الذي بدا في 27 أكتوبر.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب على قطاع غزة يومها الـ68، وخلفت عشرات القتلى والجرحى وسط استمرار للقتال في محافظات القطاع وتفاقم للكارثة الإنسانية.

المصدر: RT