اقسم الله بها في كتابه الكريم.. هذه الفاكهة المعجزة كنز علاجي تحارب السرطان وتعالج السكر

الرياض - محمد الاطلسي - كشف موقع “ بولد سكاي ” عن الفوائد الصحية المذهلة لثمرة التين والتي تساهم فى تحسين صحة الإنسان والوقاية من عدد كبير من الأمراض، وأبرزها:

-تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكرى وتساعد على الوقاية منه

– تقوي المناعة لاحتوائها على فيتامين C والفلافونويد

-وتحمى الجسم من العدوى الضارة.

– تساعد فاكهة التنين في تنظيم الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.

– تحسن فاكهة التنين صحة القلب لوجود البيتازانتين والفلافونويد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائها على الكاروتينات والبيتاكسانثين .

– تساعد في إنقاص الوزن وتقلل نسبة الدهون في الكبد.

– تقلل الالتهابات خاصة فى المفاصل ومنع الأمراض المرتبطة بها مثل النقرس.