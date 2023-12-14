أول دولة في الاتحاد الأوربي تمنع دخول الاسرائيلين إلى أراضيها؟.. بسبب مجازر غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عن قرار فريد وغير مسبوق، حيث أعلن أن حكومته ستمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول الأراضي البلجيكية. تم نشر الإعلان على منصة “إكس”، ونُشِرَت مقتطفات من خطاب ألقاه دي كرو في مؤتمر بجامعة غينت البلجيكية.

وأكد دي كرو أن العنف ضد المدنيين سيواجه عواقب، وأن المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية سيتم منعهم من دخول بلجيكا، وأعلن أيضاً عن تعاون بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في أعمال تهديد أمن وسلام الضفة الغربية.

وفي سياق مماثل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطوة مماثلة، مع التأكيد على أهمية حماية المواطنين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، تأتي هذه الخطوتين في ظل تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى مقتل 264 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية النزاع، بما في ذلك 11 قتيلًا على يد المستوطنين.