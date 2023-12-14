اللواء الزبيدي يعلن ان كل القوات التي تشكلت بعد عاصفة الحزم ستكون تحت إمرة وزير الدفاع

الرياض - محمد الاطلسي - عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي اللواءعيدروس الزبيدي اليوم خلال افتتاح الاكاديمية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن عن دعمه الكامل لوزارة الدفاع بقيادة الفريق الداعري، مؤكدا أن كل القوات التي تم تشكيلها منذ انطلاق عاصفة الحزم وحتى يومنا هذا، جنودا، وضباطا، وقيادات عسكرية، سيكونون تحت إمرته في أي معركة عسكرية سيخوضها.

وخاطب اللواء الزبيدي الحاضرين في الافتتاح قائلا: "نمرّ اليوم بمرحلة مفصلية تتطلب تكاتف جهود الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، وما أنجزتموه اليوم بتأسيس هذا الصرح الأكاديمي العظيم، خطوة أساسية، نحو بناء مؤسسة عسكرية قوية، ومؤهلة، تكون صمام أمان الشعب والوطن".

من جهته عبر وزير الدفاع عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي على اهتمامهما بإعادة افتتاح هذا الصرح العلمي الهام لرفد المؤسسة العسكرية بالقيادات والكوادر الكفؤة والمؤهلة، لافتا الى ان هذه المنشئات التعليمية والاكاديمية تساعد على ضبط البوصلة بالاتجاه الصحيح نحو بناء القوات المسلحة على اسس علمية ومهنية.

واكد الوزير الداعري ان اليمن في امس الحاجة الى هذه الاكاديميات والصروح العلمية العسكرية بعد توقفها منذ اندلاع الحرب الحوثية الغاشمة مؤكدا ان قيادة وزارة الدفاع ستعمل على تأهيل كل القادة الميدانيين الذين قدموا انصع البطولات والتضحيات في جبهات العزة والشرف من كل مكونات القوات المسلحة المجابهة لمليشيا الحوثي الإرهابية.