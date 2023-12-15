أمريكا تفاجئ اوكرانيا و توقف الدعم عنها وصحيفة أمريكية تكشف سبب صادم

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا مطولا أكدت فيه غضب مسؤولين أمريكيين بسبب تسريب تقييماتهم حول الصراع في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته قائلا: "كنا مندهشين وغاضبين".

وتشير الصحيفة إلى أن الوثائق السرية المسربة للاستخبارات الأمريكية "تنفي التقييمات المتفائلة [للبيت الأبيض] حول الوضع في أوكرانيا، وتظهر أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن التطورات في الميدان العسكري".

وشددت الصحيفة على أن الوثائق المنشورة أثرت على مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إذ شككوا في جدوى تخصيص الأموال لأوكرانيا.

وأكدت أن هؤلاء النواب نجحوا لاحقا في "تنظيم كتلة قوية" وفرض ضغوط على إدارة البلاد، مما أدى إلى حجب حزمة المساعدات الإضافية المفترضة لكييف بقيمة 106 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 50 وثيقة سرية تم تسريبها عبر الإنترنت، تتضمن معلومات استخباراتية حول مختلف المشاكل السياسية الخارجية للبلاد.