مستشار مبارك السابق يعتذر بعد تصريحات اتهم فيها الزعيم عبد الناصر

الرياض - محمد الاطلسي - قال مصطفى الفقي مستشار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إن تصريحاته ببرنامج "الصندوق الأسود" عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خطأ غير مقصود.

مصر.. مستشار مبارك السابق يعتذر بعد تصريحات عن "كان بيشرب عند السادات بعد الهزيمة".. الفقي يثير الجدل بتصريحات عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المقابلة كانت لها ظروف خاصة من حيث مدة التسجيل الممتدة، هذا إلى جانب اعتقاده بأنها دردشة خارجية وغير مسجلة، مؤكدا: "أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها".

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تكرر، مشددا على أنه لم يكن يفضل أن يصل الأمر إلى هذا النحو، مشيرا إلى أن التصريحات المتعلقة بتناوله "مشروبات روحية" في أعقاب هزيمة 67، بمنزل الرئيس الراحل السادات، خطأ غير مقصود.

وذكر: "أنا مخطئ خطأ كبير لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتور هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها"- على حد قوله.

وتابع: "لا أتصور أبدا أنا أكون خصما لفكر عبد الناصر أو تاريخه، رصيد عبد الناصر المتعلق بحياته الشخصية لا يختلف عليها اثنان"، منوها بأن ابنته هدى عبد الناصر كانت تذهب للجامعة دون حراسة.

وكان الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، قد أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال الفقي: "عبدالناصر كان بيشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967".

وأضاف المفكر السياسي: "جمال عبد الناصر كان بيشعر بالدفء العائلي في منزل أنور السادات بطريق الهرم، فبعد عام 67 كان مرهق جدا فكان يروح هناك".

وتابع: "زوجة السادات كانت فاضلة جدا جدا، السيدة جيهان السادات فكانت تستضيفه وتجبله الجبنة البيضاء اللي كان يحب يأكلها هو وعبد الحكيم وأنور السادات، وكان بياخد درينك بسيط كده".

وردا على سؤال الإعلامي عن نوع المشروب، قال الفقي: "يعني بيشرب أي مشروب متحبكهاش يعني معظم الزعماء بيشربوا.. انت تريد الصندوق الأسود معظم الزعماء كانوا بيشربوا من ضغوط العمل وللهروب من الظروفة الصعبة".

المصدر: صدى البلد