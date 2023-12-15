علامات واضحة تنذرك بنوبة قلبية قاتلة ..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - تظهر علامات النوبة القلبية على الجسم قبل وقوعها، وقد تكون إشارة للإصابة بنوبة قلبية قد تؤدي إلى الوفاة. إذا ظهرت أي من هذه العلامات عليك، فمن الضروري أن تستشير الطبيب لتأكيد صحتك.

علامات النوبة القلبية لا تقتصر على الألم في الصدر وضيق التنفس، بل تمتد إلى الفم وعلامات أخرى. لذلك، يجب أن تكون حذرًا بصحتك وتذهب إلى الطبيب عند ظهور أي من هذه العلامات.

أعراض النوبة القلبية وعلاماتها في الفم تظهر بعض العلامات في مناطق مختلفة من الجسم قبل حدوث النوبة القلبية، مثل الظهر والكتفين والذراعين والرقبة والفك. وتظهر بعض الأعراض في الفم، مثل:

علاقة صحة القلب بالفم ترتبط صحة القلب بصحة الفم، حيث يؤثر الجسم بشكل عام على بعضه البعض. إذا كان هناك مشكلة في الفم، فقد يؤثر ذلك على صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. لذلك، إذا ظهرت علامات النوبة القلبية في الفم، يجب الذهاب إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن لتلقي العلاج المناسب وتجنب المشاكل الصحية الخطيرة. نظافة الأسنان تلعب دورًا هامًا في صحة القلب، حيث يمكن أن تنتقل البكتيريا من الفم إلى الأوعية الدموية وتسبب التهابها وزيادة خطر النوبة القلبية.