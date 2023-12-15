عاجل: جماعة الحوثي تنفذ عميلة جديدة في بابِ المندب.. وهذا ماحدث؟

الرياض - محمد الاطلسي - نفّذت قواتُ صنعاء عمليةً ثالثةً، قبل قليل من ليل الجمعة، مستهدفةً سفينة متجهة لموانئ الكيان الإسرائيلي.

ووفق المعلومات فإنَّ سفينة بالاتيوم 3 أُصيبت بصاروخ بعد عبورها مضيق باب المندب؛ ما أَدَّى إلى اشتعال النيران فيها.

وكانت قوات صنعاء قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن استهداف سفينتَي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي هما (MSC Alanya وMSC PALATIUM III)، بصاروخين بحريين مناسبين بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.