السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى هذه المحافظة اليمنية.. ماذا يحدث

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية تدفع بتعزيزات جديدة من فصائل “درع الوطن” التابعة لها باتجاه محافظة شبوة .

وقالت المصادر ان مدرعات وأطقم عسكرية من فصائل درع الوطن خرجت من عدن ووصلت اليوم إلى مديرية “مودية” بمحافظة ابين، وهي في طريقها الى محافظة شبوة شرق اليمن.

ورجحت المصادر ان السعودية تسعى من خلال التعزيزات العسكرية الجديدة الى استعادة نفوذها في المحافظة النفطية، عبر السعي للحد من سيطرة الفصائل التابعة للأمارات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تقوم فيها الرياض بارسال فصائل درع الوطن إلى شبوة.

وكانت الرياض قد قامت الاثنين الماضي بالسيطرة على معسكر ثمود في صحراء حضرموت.

بينما اعتبر مراقبون أن الرياض تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في مناطق شرق اليمن على حساب الفصائل التابعة لحزب الإصلاح والفصائل التابعة للإمارات.