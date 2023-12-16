مننح الجنسية لجميع الوافدين الذين دخلوا السعودية قبل هذا التاريخ

الرياض - محمد الاطلسي - وفقاً لرؤية 2030 التي تنفذها المملكة، صدرت التوجيهات السامية بمنح الجنسية السعودية للمولودين في المملكة، خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي بالتفصيل وفي هذا المقال سوف نعيد نشرها بالتفصيل أيضاً، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة التي أضيفت على قانون منح الجنسية السعودية المؤهلين للحصول على الجنسية : نص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي: 1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. 3ـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط. وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

هذا وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.