استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر ابو دقة و اصابة وائل الدحدوح

الرياض - محمد الاطلسي -

�ي اليوم ال70 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة الفلسطينية استشهد الزميل سامر أبودقة مصور قناة الجزيرة وأصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة أثناء تغطيتهما لقصف العدو الصهيوني على مدرسة فرحانة في خانيونس. وإذ يعزي اتحاد الإعلاميين اليمنيين أسرة الشهيد ابو دقة وكافة الإعلاميين الفلسطينيين والاحرار فإنه يؤكد تضامنه وقوفه جنب إلى جنب مع الزملاء الإعلاميين المتواجدين في غزة، ونؤكد ان مبادئنا الاسلامية والاخلاقية تلزمنا الوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان الصهيوني وفضح جرائم الابادة التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق اخواننا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص. إن استمرار العدو الصهيوني في استهداف الاعلاميين الفلسطينيين يؤكد تمادي هذا الكيان الغاصب في ارتكاب الجرائم المروعة واصراره على ترويع الاعلاميين وترهيبهم من ممارسة مهامهم الاعلامية والصحافية في المناطق التي يستهفها العدو الصهيوني في غزة بهدف حجب الانتهاكات جرائم الابادة التي يرتكبها كل يوم منذ بدء العدوان على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. ان هذا الاستهداف الذي يطال الاعلاميين يعتبر شهادة وادانة لهذا الكيان الغاصب حيث وصل عدد الشهداء من الاعلاميين اكثر من 72 اعلاميا واعلامية. يدعو اتحاد الإعلاميين اليمنيين كافة الزملاء في مختلف بلدان العالم والمنظمات الحقوقية والاعلامية الدولية الى تجريم هذا الاستهداف والتضامن مع الاعلاميين الفلسطينيين خصوصا وان هذا الجرائم والانتهاكات يصاحبها صمت دولي وعربي غير مسبوق وتواطؤ دولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.