ناشط سعودي يكشف عن زامل يمني تم إنتاجه قبل سنتين تنبأ فيه عن معركة باب المندب واستهداف السفن

الرياض - محمد الاطلسي -

�اشط سعودي من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي يتحدث عن زامل يمني للمبدع عيسى الليث تم إنتاجه قبل سنتين تنبأ فيه معركة باب المندب واستهداف السفن نصرة للأقصى القصيدة بالنص كاملة يليها الفيديو للناشط السعودي المعارض عمرعبدالعزيز الزهراني ‏ استراتيجية الصبر الجميل استمرت واستمرت وأثمرت نصر نكس كبرياء الحلف العميل والقوى ذي بالكرامة تاجرت والمسيرة عمر قائدها طويل كل ما يستهدفوها تطورت يا مضيق المندب اتوسع قليل العواصف عكس ما تشتي جرت والسفينة قادمه والفرق ميل توصلك في السابعة لا تأخرت الهدف الأول زيارة الأرخبيل والجزر ذي عادها ما تحررت والهدف الأقدس والأسمى والأصيل ذي مسيرتنا عليه تمحورت نصرة الأقصى وتحرير الجليل من عصابات أجرمت وتجبرت الشرارة والعة قرب الفتيل ويلهم من نارها لا تفجرت معركه تمحي من إسرائيل (إئيل) تبقي (إسرا) تالية ما سطرت في سبيل الله ما شي مستحيل يشهد الواقع والأحداث أخبرت كيف نجى الله من النار الخليل وقوة النمرود كيف تبخرت والقصص متواترة في كل جيل والسنن نفس السنن ما تغيرت ‏ لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي- المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | ناشط سعودي من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي يتحدث عن زامل يمني للمبدع عيسى الليث تم إنتاجه قبل سنتين تنبأ فيه معركة باب المندب واستهداف السفن نصرة للأقصى https://alittihadpress.com/news26478.html