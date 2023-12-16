اليمن.. يحيى سريع يصل الى السبعين بالدراجة النارية.. والجماعة تبحث عن السائق لهذا السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين معلومات جديدة حول وصول العميد يحيى سريع إلى ميدان السبعين على متن دراجة نارية.

وكتب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، العيمد عبدالله بن عامر، عبر حسابه على موقع “إكس” قبل قليل: عند وصول الأخ المتحدث باسم القوات المسلحة الى ميدان السبعين ومع تزاحم الحشود كان لابد من وسيلة للوصول الى المنصة، فكان سائق الدراجة النارية مبادراً وله كل الشكر.

وأضاف بن عامر: وقد حاول الاخوة لاحقاً البحث عنه لدفع الاجرة فلم ينجحوا وعليه نتمنى ان يزورنا غداً صباحاً الى مقر دائرة التوجيه المعنوي.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع قبل إلقاء بيان تبني عملية استهداف سفينتين.

وظهر سريع وهو يتجه إلى ميدان السعبين على متن دراجة نارية لإلقاء البيان.

وأصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، بياناً عاجلاً بشأن أحدث الهجمات ضد سفينتي حاويات في البحر الأحمر دعماً لفلسطين.

وقال المتحدث يحيى سريع في بيان إنه تم استهداف سفينتي الحاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و” MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم3) المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي، لرفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.