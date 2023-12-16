انسحاب مفاجئ من البوارج الامريكية من الخليج ومضيق هرمز.. ماذا حدث؟

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الولايات المتحدة، السبت، سحب بوارجها من الخليج، يتزامن ذلك مع تلويح اليمن بالمرحلة الثالثة من التصعيد ضد الاحتلال الاسرائيلي – الامريكي.

ونشرت البحرية الإيرانية صور للحظة مرافقة طائرات إيرانية لحاملة الطائرات ايزنهاور مياه الخليج ومضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت ارسال ايزنهاور والتي تضم مجموعة من سفن الاعتراض والمدمرات والغواصات إلى البحر المتوسط مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن تنقلها إلى الخليج مع تصاعد الهجمات اليمنية على إسرائيل والسفن المتجهة إلى موانئها في البحر الاحمر.

ولم يتضح بعد أسباب سحب أمريكا لحاملة الطائرات، لكن تزامن القرار مع تصاعد الهجمات اليمنية وفشل الاستعراض الأمريكي بتقليلها يشير إلى قناعة أمريكية بعدم جدوى نشر الاساطيل في المنطقة وسط تصاعد المخاوف من امكانية استهدافها خصوصا مع تلويح صنعاء بدخول المرحلة الثالثة من التصعيد دعما لغزة.