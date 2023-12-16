طيران اسرائيلي يحلق بأجواء العاصمة اليمنية صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي -

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، أولى عملياته في صنعاء رداً على تصعيد جماعة الحوثي هجماتها على مدينة إيلات والسفن الاسرائيلية في البحرين الأحمر.

كشف هذا الأكاديمي والصحفي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الحربية إيدي كوهين، الذي أكد تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي طلعات على العاصمة صنعاء.

وقال كوهين في تغريدة على منصة "إكس": "طائرات إسرائيلية لأول مرة تحلق في أجواء صنعاء وترصد عدد من الأهداف".

طائرات إسرائيلية لأول مرة تحلق في أجواء صنعاء وترصد عدد من الأهداف. كون الأجواء مراقبة من التحالف فقد أخذت هذه الطائرة إذن قوات التحالف واذنت الولايات المتحدة وبريطانيا لهذه الطائرات بالتحليق.— إيدي كوهين אדי כהן ???????? (@EdyCohen) طائرات إسرائيلية لأول مرة تحلق في أجواء صنعاء وترصد عدد من الأهداف.

كون الأجواء مراقبة من التحالف فقد أخذت هذه الطائرة إذن قوات التحالف واذنت الولايات المتحدة وبريطانيا لهذه الطائرات بالتحليق. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 15, 2023

مضيفاً: "كون الأجواء مراقبة من التحالف فقد أخذت هذه الطائرة إذن قوات التحالف واذنت الولايات المتحدة وبريطانيا لهذه الطائرات بالتحليق".

بعد نصف ساعة طائرات f-35 ستقلع من اسرائيل إلى اليمن. راداراتكم لن تلتقطها.ههههه— إيدي كوهين אדי כהן ???????? (@EdyCohen) بعد نصف ساعة طائرات f-35 ستقلع من اسرائيل إلى اليمن.

راداراتكم لن تلتقطها.ههههه — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 16, 2023

وتابع في تغريدة ثانية مخاطباً الحوثيين: "بعد نصف ساعة طائرات f-35 ستقلع من اسرائيل إلى اليمن. راداراتكم لن تلتقطها". يأتي هذا بعد أن ردت إسرائيل، رسمياً على توسيع جماعة الحوثي استهدافها للسفن وآخرها قصفها سفينتي حاويات في البحر الأحمر، بإتخاذ إجراء عسكري من شأنه التصدي لتلك العمليات الاستفزازية.

وهزت انفجارات عنيفة البحر الأحمر متسببة في توقف الملاحة الدولية، وتعليق كبرى شركات الشحن البحرية رحلات سفنها، في تطور ينذر بتوقف خطوط الملاحة الدولية في الممر المائي.

يتزامن هذا مع إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عن استهداف سفينتين بصاروخين في البحر الأحمر في أحدث تصعيد للحوثيين ضد السفن.

وقال سريع: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا ) و(MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم)، كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

مضيفاً في بيانه الجمعة عقب 24 ساعة على اعلانه استهداف سفينة "ميرسيك جبرلاتر" بطائرة مسيرة الخميس: "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية" حد زعمه.

وتابع: "نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً". متوعداً بالقول: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة". وأردف: نؤكد الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ({ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات…— العميد يحيى سريع (@army21ye) بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ({ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم



انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 16, 2023

وكشفت قيادة قاعدة العند العسكرية رسميا عن تحركات بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية لشن ضربات وشيكة على جماعة الحوثي، ردا على تنفيذها هجمات على سفن إسرائيلية في البحر الاحمر وباب المندب.

وأعلنت بريطانيا عن مواقع جماعة الحوثي التي ستستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية بضربات مركزة ردا على شن الجماعة هجمات على إسرائيل، واختطاف سفينة مرتبطة بتل ابيب في البحر الاحمر.

من جانبها، حسمت اسرائيل امرها وعقدت عزمها وأعلن رئيس وزرائها لأول مرة، اتخاذ قرار الرد على جماعة الحوثي وهجماتها المتكررة بالصواريخ والمسيرات وتهديد السفن الاسرائيلية.

وأصدرت كل من إسرائيل وأمريكا إعلاناً حازماً من اختطاف جماعة الحوثي، سفينة شحن اسرائيلية، في 19 نوفمبر الماضي، تضمن تأكيد ملكية السفينة "جلاكسي ليدر" لرجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها في البحر الاحمر.

وفي منتصف نوفمبر الفائت، كشف زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، لأول مرة ، أخطر أوراقه. مهدداً بتوسيع نطاق هجمات جماعته على إسرائيل لتشمل دولاً أخرى، في خطوة وصفها مراقبون بـ "المتهورة وذات العواقب الكارثية على اليمن والمنطقة والعالم".

بدورها، أعلنت اسرائيل، رسمياً، عن اعتزامها بدء تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن ردا على الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تشنها عليها.

جاء هذا الاعلان عقب يومين على اعلان الجيش الاسرائيلي، تصديه لهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي، على إيلات، هو الثامن منذ بدء حركة "حماس" تصعيدها في قطاع غزة ضد تل أبيب في السابع من الشهر الماضي بما سمته "عملية طوفان الاقصى".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ خطوة عسكرية هي الأولى من نوعها ردا على الهجمات الصاروخية التي تبنتها جماعة الحوثي، والفصائل الموالية إلى ايران في المنطقة.

إلى ذلك، لفت مراقبون للشأن اليمني إلى أن "جماعة الحوثي تتشدق بالواجب الديني والعروبي في دعم الفلسطينيين" بمواجهة القصف الاسرائيلي على غزة "لدغدغة مشاعر المواطنين واستمالة المزيد منهم الى حاضنته الشعبية، وليس للدفاع عن الفلسطينيين وحمايتهم".

منوهين إلى "جماعة الحوثي لا تختلف عن حركة حماس الاخوانية والمصنفة ارهابية في التطرف والعنف لتحقيق مآربها السياسية على حساب دماء وارواح المواطنين المدنيين الابرياء". مدللين بـ "الكارثة التي جلبها التصعيد حماس ضد اسرائيل على الفلسطينيين في غزة".

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.