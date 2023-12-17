في 3 دقائق .. طريقة سهلة لتنظيف الاذن من الشمع في البيت .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى احتجاز الشمع في الأذن بصفة عامه، وقد يكون ذلك مزعجا ومؤلما في بعض الأحيان في حين أن هناك العديد من الطرق المتاحة لإزالة الشمع، فقد انتشرت مؤخرا طريقة سحرية لإخراج الشمع من الأذن بسهولة وبدون ألم في دقيقة واحدة.

تنظيف الأذن في المنزل

تنظيف الأذن في المنزل هو عملية تحتاج إلى الرعاية والحذر حيث تعتبر منطقة الأذن من المناطق الحساسة بالجسم، حيث تحتوي أذننا على ميكانيزم حساس ومعقد مصمم لحماية الأذن الداخلية والوسطى من الضرر على الرغم من أنه من الشائع أداء هذه المهمة في المنزل، إلا أنه يتعين على كل شخص فهم الطرق الصحيحة للقيام بذلك، وكذلك الأخطاء التي يجب تجنبها.

هذه الطريقة، المعروفة باسم الغسيل الأذني أو السقاية، تعتمد على استخدام الماء وطريقة خاصة لتسريح الشمع وإخراجه من الأذن تعتبر هذه الطريقة آمنة وفعالة للغاية ويمكن لأي شخص استخدامها بسهولة في المنزل.

الخطوات الأساسية لتنفيذ هذه الطريقة هي كما يلي:

قم بتسخين الماء إلى درجة حرارة معتدلة ما بين37-40 درجة مئوية. يمكن استخدام الحمام الماري للتحكم في درجة حرارة الماء بدقة.

املأ قدرًا صغيرًا أو طبقة صغيرة بالماء الدافئ.

قم بالاستلقاء جانبًا بحيث يكون الأذن التي تريد غسلها في الأعلى.

املأ الأذن الموجودة في الأعلى مع الماء الدافئ ببطء وبلطف لا تقم بإدخال الماء بشكل مباشر إلى الأذن الداخلية.

استمر في سكب الماء لمدة5-10 ثوانٍ حتى يصل الماء إلى نصف الأذن الخارجية.

قم بالاحتفاظ بوضعية الاستلقاء لمدة30-60 ثانية لتمكن الماء من تسريح الشمع وتحطيمه.

قم بالجلوس واستخدم منديل نظيف أو قطعة قماش ناعمة لمسح الأذن وإزالة الشمع سطحيا.

من الطبيعي أن تشعر ببعض الأم في البداية، ولكن تأكد من عدم تواجد ألم حاد أو دم في الأذن إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض، يجب عليك التوقف عن استخدام هذه الطريقة والبحث عن الرعاية الطبية.

استخراج الشمع من الأذن

يعتبر الغسيل الأذني طريقة فعالة في إزالة الشمع المستعصي، ولكن يجب الحرص عند استخدام هذه الطريقة وتجنب تسريب الماء إلى الأذن الداخلية بشكل مباشر كما ينصح باستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل مزمنة مع الشمع في الأذن.

بصفة عامة، يمكن القول أن الغسيل الأذني هو طريقة سحرية تساعد في إزالة الشمع بسهولة ودقة دون الحاجة إلى اللجوء إلى العناية الطبية ومع ذلك، يجب أن يكون لديك الحذر اللازم أثناء استخدام هذه الطريقة والبحث عن الرعاية الطبية إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية في الأذن.

يعتقد بواسطة بعض الناس أنه يمكن إزالة شمع الأذن بأنفسهم باستخدام أداة تسمى شمعة الأذن وهي عبارة عن مخروط مجوف الشكل مضاء من الأطراف المشتعلة حيث يتم وضع الطرف غير المشتعل في الأذن، تعتمد فكرة شمعة الأذن على أن الحرارة التي ينبعث بها اللهب يتكون بها سد يمنع تسرب الهواء ويساعد في سحب الشمع نحو الأعلى وإخراجه من الأذن.

شموع الأذن: تستخدم في هذه الطريقة قطعة ورقية أو قماشية مخروطية الشكل. يتم وضع طرف هذه القطعة عند قناة الأذن، ثم يتم إشعالها بالنار. هدف ذلك هو تجميع الشمع داخل القطعة. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تحمل العديد من السلبيات والمخاطر. فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص تعرض الجلد للحرق أو تثقب طبلة الأذن، كما يمكن أن يحدث نزيف.