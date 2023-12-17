"نتنياهو" يفاجئ العالم بتصريح .. رضوخ كامل واعلان الفشل التام في غزة

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم قريبون من تحقيق اتفاق بشأن الأسرى من النساء والأطفال، ولكنه رفض الحديث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

التزام بمكافحة الإرهاب وقبول السلام أكد نتنياهو أن أي سلطة ترغب في إدارة قطاع غزة يجب أن تلتزم بمكافحة الإرهاب وقبول السلام. هذا يشير إلى أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه يشمل شروطًا تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

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