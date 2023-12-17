زعيم المعارضة يهاجم نتنياهو : لا يمكن الاستمرار بمنصبه ويطالب باجراء انتخابات

الرياض - محمد الاطلسي - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بمنصبه، معتبرا أنه من الممكن إجراء انتخابات في زمن الحرب.

وفي شأن "الترويج لمخطط إسرائيلي جديد حول صفقة لتحرير الأسرى" قال لابيد لموقع "واينت" العبري، إنه "يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود مقترحات على الطاولة، فإن ذلك يؤدي إلى تحرك بالقضية حتى لو لم يتم قبولها".

ووفقا له، "لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب كرئيس للوزراء"، مشددا على أنه من الممكن أن تجرى انتخابات أثناء الحرب".

ولفت لابيد، إلى أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية ستقدم الدعم "حتى مقابل الأسعار المؤلمة في صفقة الرهائن"، لكنه شدد في المقابل على أن "إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال لأن حركة حماس ستعود في أول فرصة تتاح لها".

يأتي تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلية بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحميل نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تخريب جميع فرص السلام، واعتباره شخصا غير صالح لأي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: واينت