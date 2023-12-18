اسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.. واصابع الاتهام تشير لهذا الطرف!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت إسرائيل، الاحد، ازمة جديدة بين مصر والولايات المتحدة عقب اسقاط طائرة أمريكية مسيرة قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر.

وأعاد الصحفي الإسرائيلي ايدي كوهين نشر تغريدة تفيد بان الولايات المتحدة تعتقد بان الجيش المصري من يقف وراء اسقاط المسيرة الامريكية قبالة ساحل دهب على البحر الأحمر على الرغم من نفي ناطق الجيش المصري اسقاط أي هدف خلال اليومين الأخيرين.

وكانت طائرة مسيرة شوهدت تسقط في البحر الأحمر قبالة السواحل المشتركة بين مصر وإسرائيل.

و وزعمت وسائل اعلام إسرائيلية حينها بان الطائرة اطلقها من وصفتهم بـ”الحوثيين” وكانت تستهدف الأراضي الإسرائيلية في إشارة إلى اسقاطها من قبل الدفاعات الإسرائيلية.

والتطورات الجديدة هذه تشير على حجم الضغط الذي تواجهه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اليمن برا وبحرا.