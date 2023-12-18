الأرصاد تحذر المواطنين من كارثة طبيعية ستضرب البلاد بقوة وتطلب منهم البقاء في منازلهم!

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الأحد 17 ديسمبر إلى السبت 23 ديسمبر 2023، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. كما تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة أيام (الأحد) - الإثنين - الثلاثاء - الجمعة - (السبت) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد يوم الإثنين الى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة. كما تشهد هذه الفترة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.