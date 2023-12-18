رسمياً.. أول رد من مصر ترد على خطاب حربي لجماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي -

ردت مصر رسميا، على خطاب حوثي حربي وجهته جماعة الحوثي الانقلابية لها ولجميع الدول المطلة على البحر الاحمر، السبت، وجميع دول العالم المعتمدة على باب المندب وقناة السويس في استيراد وتصدير سلعها، زعمت فيها أنها لن تستهدف سوى السفن الاسرائيلية ولا تهدف لاغراقها بل ردعها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لصحيفة "الاهرام" المصرية، إن "حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة". مشيرًا في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" إلى إن مصر وهيئة قناة السويس "تتابع عن كثب لتداعيات تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة". عبر البحر الاحمر.

مضيفا: "55 سفينة فقط تحولت للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر وهي نسبة ضئيلة، مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة عبر قناة السويس". مقللا من الاثار المباشرة لهجمات جماعة الحوثي الانقلابية على السفن الاسرائيلية والمتجهة الى الموانئ الاسرائيلية في باب المندب والبحر الاحمر.

وتابع في طمأنة المصريين وشركات الملاحة والنقل البحري الدولية: "قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين". في اول رد على مخاوف سياسيين واعلاميين من تسبب هجمات الحوثي باغلاق قناة السويس.

اتفرج .. اول رد مصري على خطاب حربي للحوثيين

يأتي هذا بعدما بعثت جماعة الحوثي، السبت، بخطاب حربي إلى جميع الدول المطلة على البحر الاحمر وبصورة اكبر مصر، وجميع دول العالم المعتمدة على باب المندب وقناة السويس في استيراد وتصدير سلعها، زعمت فيها أنها "لن تستهدف سوى السفن الاسرائيلية والمتجهة لموانئ الكيان الاسرائيلي" وأنها "لا تهدف لاغراقها بل ردعها".

تفاصيل: جماعة الحوثي توجه خطابا حربيا لمصر (وثيقة)

يتزامن هذا، مع الاعلان رسميا الاربعاء (13 ديسمبر) عن تشكيل تحالف عسكري دولي بقيادة امريكا وعضوية 39 دولة بينها اليمن، لحماية الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الاحمر والبحر العربي، والتصدي لهجمات المليشيا البحرية لجماعة الحوثي، المتصاعدة على السفن الاسرائيلية والسفن المتجهة لموانئ الكيان الاسرائيلي.

تفاصيل: امريكا تعلن انضمام اليمن لتحالف حماية الملاحة

والاربعاء (13 ديسمبر)، اعلن طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الممولة من الامارات في الساحل الغربي، انضمامه إلى تحالف حماية السفن الاسرائيلية والسفن المتجهة الى الكيان الاسرائيلي، بزيارة مملكة البحرين، المقر المركزي لقيادة الاسطول البحري الامريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة (CMF).

تفاصيل: طارق عفاش ينضم رسميا لتحالف حماية اسرائيل (وثيقة)

استبق طارق زيارته للبحرين، بتنظيمه، الثلاثاء، استعراضا لخفر السواحل التابعة لقواته في المخا، احتفت به هيئة الاذاعة والتلفزيون الاسرائيلية (كان نيوز) وأبرزت قوله: "هناك تهديد كبير هنا من أسلحة إيران بحجة حرب غزة والهجمات على السفن الإسرائيلية. إنهم يحاولون مهاجمة موانئنا وقتل اليمنيين من أجل خدمة المشروع الإيراني في المنطقة".

اتفرج .. الكيان الاسرائيلي يكشف الشراكة مع طارق والانتقالي

في السياق نفسه، رد كيان الاحتلال الاسرائيلي، رسميا، على عرض قالت إن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عيدروس الزُبيدي، تقدم به للكيان، لمواجهة هجمات جماعة الحوثي الانقلابية ، والاسهام الفاعل في تأمين مرور السفن عبر البحر العربي وخليج عدن وباب المندب والبحر الاحمر إلى الموانئ الإسرائيلية.

تفاصيل: الكيان يعلن رده على عرض الزُبيدي (فيديو)

وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية، تصعيد هجماتها البحرية منذ استيلائها في 19 نوفمبر الماضي، على سفينة الشحن التجارية "ذا جلاكسي ليدر" المملوكة لرجل الاعمال الاسرائيلي ابراهام اونغر ارامي، بعد عبورها من قناة السويس واثناء مرورها في مياه البحر الاحمر باتجاه الهند، واقتيادها الى ميناء الصليف الخاضع لسيطرتها.

تفاصيل: سفير اليابان يطلق مفاجأة بشأن "جلاكسي"

تصاعدت الهجمات الحوثية البحرية لتتجاوز السبع سفن، أخرها الجمعة (15 ديسمبر) "استهداف سفينتي الحاويات (إم إس سي ألانيا - MSC Alanya ) و(إم إس سي بالاتيوم - MSC PALATIUM III ) اثناء توجههما الى إسرائيل بعد رفضهما الاستجابة للتحذيرات" حسب المتحدث العسكري للحوثيين، وهيئات دولية متخصصة.

تفاصيل: استهداف سفن عملاقة يشعل البحر الاحمر (فيديو)

ويترافق هذا مع مواصلة مليشيا الحوثي، تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، باتجاه الكيان الاسرائيلي، واخرها حسب تأكيد جيش الاحتلال الاسرائيلي، والمتحدث العسكري للحوثيين، هجوم عاشر السبت (16 ديسمبر) بـ "دفعة صواريخ ومسيرات على ايلات (ام الرشراش) المحتلة جنوبي فلسطين".

اتفرج .. جماعة الحوثي تستأنف هجماتها الجوية

تفاصيل: الكيان يؤكد تعرضه لأوسع هجوم حوثي (فيديو)

تهدد الهجمات الحوثية في باب المندب والبحر الاحمر باثار اقتصادية كبرى، اقليميا ودوليا، إذ "يتم شحن 8.8 مليون برميل نفط خام يوميا من دول الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يجعله واحدا من أهم نقاط التجارة العالمية" حسب تأكيد إدارة معلومات الطاقة الامريكية، وتحذيرات دول عدة.

وتسببت الهجمات الحوثية البحرية حتى الان، في اعلان شركات شحن بحري كبرى، ابرزها "ميرسك" الدنماركية و"هاباج لويد" الالمانية و(CMACGM) الفرنسية، ايقاف خط سير سفنها عبر باب المندب والبحر الاحمر، والاضطرار لتغيير مسار رحلاتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول قارة افريقيا، ما يضاعف زمن الرحلة وتبعا نفقاتها.

اتفرج .. خسائر الكيان الاسرائيلي من هجمات الحوثي (فيديو)

في المقابل، تشهد الاوساط السياسية والشعبية، اتساع دائرة جدل واسع، حسمه الزنداني بإصداره اعلانا هاما موجها إلى اليمنيين عموما، وكوادر وقواعد حزب التجمع اليمني للإصلاح، خصوصا،بشأن التحرك لنصرة فلسطين واسناد المقاومة الفلسطينية في غزة، بما فيه استهداف جماعة الحوثي الكيان الاسرائيلي وسفنه في باب المندب والبحر الاحمر.

تفاصيل: الزنداني يحسم جدل استهداف الكيان وسفنه (بيان)

وأصدر علماء السنة والجماعة في عدن والمحافظات الجنوبية، فتوى دينية شرعية في "المجلس الانتقالي" تحرم وتجرم تعاونه واي قوات في الجنوب مع الكيان الاسرائيلي في حماية سفنه ومصالحه، التي باركت استهدافها، ودعت الى استمرارها، كما دعت منتسبي مختلف القوات في المحافظات المحرررة الى عصيان قياداتها ورفض حماية السفن الاسرائيلية.

تفاصيل: علماء الجنوب يصدرون فتوى بشأن "الانتقالي" (وثيقة)

عزز هذا مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية وقصف بحري وبري بقنابل هائلة وقذائف محرمة الاستخدام دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، جلهم من الاطفال والنساء، علاوة على حصاره الخانق للقطاع.

وأججت أميركا الرأي العام اليمني والعربي باستمرارها في توفير الغطاء السياسي للكيان الاسرائيلي، وتعطيلها للمرة الثالثة، الجمعة (8 ديسمبر)، بالفيتو، صدور قرار عن مجلس الامن الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، بعد تفعيل امين الامم المتحدة المادة 99 باعتبار الحرب على غزة "تهدد بانهيار النظام العام للامم المتحدة، والامن والسلم الدوليين".

من جانبها، استنكرت عدد من الدول العربية الموقف الامريكي. بينما أكد سياسيون وقانونيون "سقوط الشرعية الدولية". ونوهوا إلى أن "امريكا اختارت بنفسها هدم مؤسسات التشريع الدولي، ولم يعد لمجلس الأمن قيمة أو الأمم المتحدة". مشددين أن "وقوف واشنطن بوجه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، يعني تقويضها لشرائع اكبر مؤسسة دولية في العالم".

يشار إلى أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت "19000 قتيلا فلسطينيا (بينهم 6000 طفل و4000 امرأة و668 مسنا)، والمصابين 50100، منذ 7 أكتوبر الفائت". في مقابل "1400 قتيلا من الاسرائيلين بينهم نحو 500 ضباط وجنود، ونحو 3000 جريح". فيما أسرت "حماس" نحو 250 إسرائيليا، حسب ناطق "كتائب القسام"، ابو عبيدة.