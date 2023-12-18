ثلاث دول تطارد سفينة شحن اختطفت قبالة سقطرى اليمنية .. تفاصيل جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وسائل إعلام هندية إن سفن حربية إسبانية ويابانية وهندية تطارد قراصنة اختطفوا سفينة شحن الأسبوع الماضي.

وأضافت أن البحرية الهندية تواصل محاولاتها تحرير سفينة الشحن المختطفة (MV Ruen) والتي استولى عليها القراصنة في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى أن مدمرة الصواريخ الهندية ( (INS Kochi تتواجد بالقرب من السفينة المختطفة، وفقًا لآخر التقارير.

ولفتت إلى أن سفن حربية يابانية وإسبانية انضمت إلى المطاردة، ولكن بينما غادرت السفينة اليابانية، فإن وضع السفينة الإسبانية غير معروف.

وأشارت: ويعتبر العمل العسكري المباشر ضد الخاطفين بعيد المنال لأنه قد ينطوي على مخاطر حدوث أضرار جانبية.

ويعتقد أن قراصنة صوماليين وراء عملية القرصنة التي تمت قرب جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهندي.