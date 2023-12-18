اليمن : المنطقة العسكرية الأولى ترفض مجدداً توجيهات القضاء العسكري

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل المنطقة العسكرية الأولى رفضها لتوجيهات النائب العام ورئيس الأركان وكذا توجهات مدير دائرة القضاء العسكري التي خاطب بها رئيس النيابة العسكرية للمنطقة العسكرية الأولى بإرسال المتهمين بقتل المجني عليه احمد علي احمد المنصوب إلى نيابة استئناف سيئون والإفادة بما تم وفق مذكرة بتأريخ 29/11/2023 وتنفيذ توجيهات النائب العام. وحسب مذكرة أخرى لمحامي عام النيابات العسكرية بتأريخ 10/12/2023والتي وجه فيها بنقل المتهمين إلى نيابة سيئون حسب القانون وهذا ما لم يتم في تمرد واضح على توجيهات الدولة . كما وجهت أسرة المجني عليه احمد علي المنصوب مذكرة تظلم إلى كلاً من النائب العام ومحامي عام النيابات العسكرية طالبت فيها بإلزام رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الأولى وقيادة المنطقة بإرسال المتهمين وهم معتصم زيدان الصمع وغمدان علي حسن ابو علبه إلى نيابة استئناف سيئون للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة . وافادوا أن النيابة العسكرية للمنطقة وقيادة المنطقة لم ينفذوا التوجيهات بواقعة القتل العمد للمجني عليها احمد المنصوب التي حدثت في تأريخ 25/8/2023 بالرغم من المطالبة أمام الجهات والتوجيهات المتكررة الا أنهم لم يجدوا أي تجاوب او انصاف. وأكدوا أن الجثة لازالت في ثلاجة مستشفى سيئون إلى الآن .