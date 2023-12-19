اعتراف مفاجئ من الاحتلال الاسرائيلي بشأن العاصمة اليمنية صنعاء (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الباحث في معهد دراسات الأمن للقومي بجامعة “تل أبيب”، يوئيل جوزانسكي، أن صنعاء باتت قوة عالمية وازنة.

وقال جوزانسكي في مقال إن صنعاء تحولت من قوة محلية وإقليمية إلى قوة ذات تأثير عالمي على إثر عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي.

في سياق متصل، أكد الخبير الإستراتيجي الروسي الكسندر نازاروف معلقاً على الحصار اليمني على الموانئ الإسرائيلية، أن عمليات ‎اليمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تشكل تحدياً كبيراً لأمريكا وللهيمنة الأنجلوسكسونية على العالم، والتي تعتبر سيطرتها على البحار إحدى أهم الركائز الأساسية لهذه الهيمنة.

وتأتي الاعترافات، في ظل عجز أمريكي إسرائيلي عن مواجهة المعادلة اليمنية التي فرضتها قوات صنعاء ضد السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، للضغط على العدو لرفع الحصار عن غزة.