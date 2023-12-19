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عاجل : جماعة الحوثي تعلن استهداف سفن الحلف الأمريكي في هذه الحالة.. امر لا مفر منه

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الرياض - محمد الاطلسي - هددت صنعاء بتوسيع عملياتها العسكرية ضد السفن واستهداف سفن الدولة المشاركة في تحالف حماية السفن الإسرائيلية في حال شن عمل عسكري على اليمن .

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء  ، محمد علي الحوثي ان دولة تتحرك عسكريا ضدهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر .

 

وأشار الحوثي في حديث لقناة العالم ان استمرار القتل والمجازر بحق أهالي غزة يجعل توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه .

وشدد على عدم  تزييف جنسيات السفن وأن ترفع اعلام دولها لكي تتجنب الاستهداف إضافة الى عدم التوجه الى الموانئ الإسرائيلية .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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