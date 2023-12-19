أحذر تناول هذه الأطعمة تهدد الذاكرة بالزهايمر

الرياض - محمد الاطلسي - القيام بتناول العديد من الغذاء غير الصحي والإفراط فى تناوله بشكل مستمر يساهم بشكل كبير في حدوث العديد من المشاكل الصحية ، التى تؤثر على صحه الإنسان وتصيبه بالأمراض المزمنة الخطيرة أبرزها الوجبات السريعه الجاهزة.

وكما أثبتت الدراسات العلمية المتطورة مدى الآثار السلبية التي تنتج عن كثرة تناول الأطعمة الغير صحية، ولذلك سوف نوضح الأضرار الناتجه عن الغذاء الغير صحي فيما يلي:

العيش الفينو

يعد العيش الفينو من الأكلات والأطعمة المضرة والشائعة بين الناس لكثرة تناوله فى صناعة السندوتشات ، حيث أن الفينو مكونه الأساسي الدقيق الأبيض الذي يمنح الأطفال طاقة زائفة لفترة قليلة ويصبحون «هايبر» ثم ينتقلون إلى مرحلة الخمول سريعا.

المايونيز

المايونيز الجاهز يحتوي على المواد الحافظة لإطالة أفضل قبل التاريخ تصل إلى عدة أشهر أو سنوات ومن المعروف ضررها الكبير على الجسم.

الكاتشب

كثرة تناول الكاتشب يؤثر على الجهاز الهضمي ، وحدوث حساسيه ، لانه يحتوي على مواد حافظه والكثير من السكر ، وينصح بصنع الكاتشب والمايونيز فى المنزل .

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل البرجر ، السجق ، اللانشون ،البسطرمه والبلوبيف وغيرها من اللحوم المصنعه الضارة التي كثرة تناولها تؤثر على صحة الإنسان وتصيبه بالكثير من الأمراض الخطيرة منها سرطان القولون،لانها تحتوي على المواد الكيمائية الضارة و المواد الحافظة المضافة إليها.

الزيت المستعمل

يؤدي استخدام نفس الزيت للقلى مرة أخرى إلى ارتفاع نسبة الكولستيرول الضار LDL في الدم مما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن ان يؤدي إلى حدوث مرض تصلب الشرايين ،كما يؤدي ايضا إلى حدوث الحموضة بالجسم والمعدة وحدوث امراض مسرطنه .

الافراط فى تناول الزيوت النباتيه

الزيوت النباتية الصناعية: تعد الزيوت النباتيه أقل ضررا من استهلاك السمن والزبدة ، لكن كثره استهلاكه بشكل مفرط في تحضير الأطعمة، يؤدي إلى نسبة عالية من الدهون الضارة والتي ينتج عنها زيادة في الوزن وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنها ترفع من خطر الإصابة بزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

السمن:

ويستخدم السمن كبديل للزبدة في الكثير من الأطباق، وواحد أحد أنواع الغذاء غير الصحي وأضراره تكمن في أنه مصنوع من الزيوت المهدرجة الذي يؤدي إلى زيادة معدل الدهون غير المشبعة بشكل كبير.

البطاطس المقليه

تحتوي ثمرة البطاطس على الكثير من العناصر الأساسية ورغم أنها غنية بالفيتامينات ،حيث أن كثرة تناول البطاطس المقليه والمحمرة تشكل سببا فى زيادة الوزن وإصابة الجسم بالامراض الخطيرة ، وزيادة معدل الكوليسترول فى الدم .

الصلصة المعلبة

الصلصات المعلبة: يجب الابتعاد عن الأطعمة المعلبة وخاصةً الصلصات أو الطماطم التي يتم تعبئتها بداخل علب معدنية، والتي تنتج مع مرور الوقت “البايفينول” وهي مادة تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسكري.