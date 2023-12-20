تحذير هام من الداخلية في العاصمة اليمنية صنعاء لكل المواطنين غدا الاربعاء من هذا الامر

الرياض - محمد الاطلسي -

عبرت وزارة الداخلية عن تمنياتها للمنتخب اليمني للناشئين بالفوز في النهائي الذي يجمعه غداً بالمنتخب السعودي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في سلطنة عُمان الشقيقة مشيدة بالمستوى الكبير الذي قدمه منتخب الناشئين خلال مبارياته السابقة.

وزارة الداخلية في صنعاء تحذر المواطنين غدا الاربعاء من هذا الامر

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين بأنها في حال فوز المنتخب اليمني في مباراة الغد لن تتهاون مع من يقوم بإطلاق الأعيرة النارية ولن تسمح بتكرار المأساة التي ارتكبها العابثون بالأمن الذين قتلوا بأعيرتهم النارية عدداً من المواطنين وجرحوا العشرات.

وتجدد وزارة الداخلية تأكيدها بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي عابث يقوم بإطلاق الرصاص، مشيرة إلى أن وسائل التعبير عن الفرح كثيرة ومتعددة كالألعاب النارية.

ودعت وزارة الداخلية الجميع للاستشعار بما يجري في غزة وفلسطين من جرائم صهيونية يندى لها الجبين، وأن نرجح كفة مواساتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني حيال ما يعانيه من قتل وتدمير وتجويع وحصار خانق، والحفاظ على كل طلقة رصاص استعدادا لنصرة فلسطين والأقصى، والجاهزية لأي خيارات قادمة.