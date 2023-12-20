العدد في تزايد.. خمس دول تعلن رفضها « للحلف الأمريكي» في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت خمس دول كبرى في العالم اليوم الأربعاء 6 جمادي الآخر رفضها للتحالف الأمريكي الصهيوني في البحر الأحمر .

وقالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء 6 جمادي الآخر إن وزارة الدفاع الإسبانية لا نعتزم المشاركة بشكل ثنائي في التحالف الذي أعلنت عنه واشنطن في البحر الأحمر .

وأكد المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن حكومة مدريد لن نشارك “من جانب واحد” في القوة البحرية الدولية التي تنشرها الولايات المتحدة .

فيما أفادت صحيفة الباييس الإسبانية نقلاً عن مصادر عسكرية بأن إسبانيا لن تتدخل في العملية إلا إذا قرر الناتو أو الاتحاد الأوروبي القيام بذلك .

وأضافت أن إسبانيا لم توافق على المشاركة في التحالف البحري ضد اليمن على عكس ما أعلنته الولايات المتحدة .

وفي السياق أعلنت الهند، اليوم الأربعاء رفضها لعرض صهيوني جديد مقابل الانضمام لتحالف حمايتها في البحر الأحمر. فيما اكد وزيرا دفاع هولندا وكندا بأن بلادهما لن ترسل بوارج إلى البحر الأحمر وان مشاركتها في التحالف الأمريكي ستقتصر على ارسال بضعة ضباط فقط.

وفي السياق أعلنت فرنسا بأن العمليات التي تقوم بها في البحر الأحمر ستظل تحت القيادة الوطنية في إشارة إلى عدم انخراطها بالتحالف الأمريكي ووصف وزير الدفاع الفرنسي التحالف الأمريكي بـ”المثير ” مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تدرسه في تأكيد على عدم موافقتها عليه.