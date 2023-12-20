الكشف عن شرط الامارات لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت إسرائيل، الأربعاء، شروط إماراتية للمشاركة بتحالف حمايتها في البحر الأحمر..

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن الامارات تشترط ضربة على صنعاء مقابل انخراطها في التحالف الذي اعلنه وزير الدفاع الأمريكي. كما اكدت رفض السعودية الانخراط نهائيا في التحالف لأسباب ابرزها ، وفق المصادر، مخاوفها من أن تطالها نيران الحرب في حال انفجرت وسعيها لأبرام اتفاق مع اليمن.

ولم تتضمن القائمة التي اعلنها وزير الدفاع الأمريكي للدول المشاركة في تحالف حماية إسرائيل اسمي الامارات والسعودية اللتان تقودان منذ نحو 9 سنوات حرب وحصار وفشلتا في تركيع البلد الافقر في المنطقة.

ولم يتضح ما اذا كانت التسريبات الإسرائيلية ضمن محاولات تفجير الصراع العربي مجددا أم تعكس مراسلات بين حلفاء إسرائيل في المنطقة.