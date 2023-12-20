إعلان إيراني عن خارطة جديدة في المنطقة.. وهذا موقع « الحوثيين’» فيها

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت إيران عن خريطة استراتيجية جديدة في المنطقة، عقب حرب غزة، مؤكدة عدم صلتها بتصرفات حلفائها الحوثيين في اليمن.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي نائب وزير الخارجية، علي باقري كني، في مؤتمر صحافي في طوكيو، إن «قوى المقاومة ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة»، حسبما أفادت مواقع إيرانية.

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه «بعد حرب غزة سنرى خريطة استراتيجية وسياسية وأمنية جديدة في المنطقة»، مؤكدًا أنه: «لا يمكن إنكار المقاومة بصفتها لاعباً فعالاً في الخريطة»، حسب تعبيره.

وردًا على سؤال عن هجمات الحوثيين على السفن، قال باقري كني إنها «لقطع الدعم عن إسرائيل». وتابع: «انهم لاعبون مستقلون في المشهد الدولي، يتصرفون وفقاً لتشخيصهم، وليس من الصواب ربط أفعالهم بالآخرين»، حد زعمه.

وتتناقض تصريحات المسؤولين الإيرانين بشأن أفعال الحوثيين المتعلقة بالأحداث الأخيرة، خوفًا من أي رد فعل أمريكي مباشر ضدها.