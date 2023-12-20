ما الذي حمله الاعبين اليمنيين اثناء تتويجهم بالكأس؟ .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - فرحة اليوم عبر فريق المنتخب الوطني للناشئين أثناء تتويجيهم بالكأس تم رفع العلم الفلسطيني الشقيق في رسالة للعالم بأن اليمن إلى جانب إخوانهم اليمنيين في حزن وفرحة ومصير واحد ..

وهذاء أجمل ما في فرحة المبارة .. حضور العلم الفلسطيني في يد الجمهور اليمني وعلى أكتاف اللاعبين اليمنيين ..

تعليق وزير الشباب اليمني : ضيف الله الشامي ألف ألف مبروك منتخبنا اليمني للناشئين فوزه المستحق بكأس غرب آسيا للناشئين ٢٠٢٣م. الفرحة العارمة تعم اليمن بخطاب النصر والعزة والقوة والكرامة للقائد في وجه أعداء الأمة. وبفوز المنتخب. إنه زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم. نهدي هذا الفوز المشرف الى الشعب الفلسطيني.