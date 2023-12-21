المنتخب اليمني للناشئين يتلقى هدية غريبة بعد الفوز بالبطولة.. اتفرج ماهي

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أغرب وعد لهدية للمنتخب الوطني للناشئين بعد فوزة ببطولة غرب اسيا للناشئين.

حيث وعد طبيب شعبي طاقم المنتخب واللاعبين بجلسات حجامة لهم ولاقاربهم او اصدقائهم .

وجاء في المنشور المتداول "على وعدي اذا في فوز أو ما في فوز من ٢٠ جلسه حجامه لكل لاعب مع من يختارهم من اصدقائه من أسرته من من يحب في ذمتي ٢٠ جلسه حجامه لكل لاعب بلغوهم بوعدي "

واضاف الطبيب الشعبي في منشورة : " هذا ما اقدر عليه وكل واحد يكافئهم بما يستطيع صاحب العسل يجيب عسل صاحب الزبيب يجيب زبيب صاحب الحجامة عليه الحجامة وكل واحد بما يقدر".

واثارت مبادرة الطبيب الشعبي جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مستحسن للمبادرة مؤكدين انها خطوة جيدة وما بين منتقد لها .

وكان منتخبنا الوطني قد حقق يوم الاربعاء بطولة غرب اسيا للناشئين بعد الفوز على المنتخب السعودي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي .