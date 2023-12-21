الجوازات السعودية تطلق تحذير هام لجميع المقيمين والمواطنين

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت المديرية العامة للجوازات في وزارة الداخلية السعودية ، مساء الأربعاء، تحذيرًا مهمًا لجميع المواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة .

وطبقا لوسائل إعلام سعودية، فإن مديرية الجوازات بالمملكة، أكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل .

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وكانت - منتصف الشهر الجاري - السلطات الأمنية السعودية أعلنت ضبط ألف مخالف لنظام أمن الحدود، بينهم يمنيين، خلال أسبوع.

وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية، إن أمن الحدود، ضبط ألف شخص حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى،

كما تم ضبط (61) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.