اخيراً المبعوث الأمريكي يكشف سر إعاقة توقيع اتفاق بين السعودية والحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، أسباب إعاقة توقيع اتفاق السلام بين السعودية ومليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أنه في لمساته الأخيرة.

وقال ليندر كينغ إن السلام بين السعودية ومليشيا الحوثي، في لمساته الأخيرة، لكن أحداث غزة وتصعيد الحوثي، أعاق التوقيع.. مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل التي لم تُنجز.

وأضاف المبعوث الأمريكي، في ندوة مسارات السلام في اليمن بمركز واشنطن للدراسات اليمنية، أن السعودية وواشنطن يدفعان نحو خفض التصعيد عن طريق الوساطة العمانية.

وأشار إلى أن السلام اليمني اليمني سيكون في مرحلة تتبع الاتفاق السعودي الحوثي.. مؤكدًا أن "السعودية تبارك كل ما تقوم به واشنطن بما يخص اليمن، وهناك تواصل دائم خاصة في الفترة الأخيرة"، حسب تعبيره.