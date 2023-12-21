السعودية تكشف سبب امتناعها المشاركة في تحالف أمريكي لحماية السفن الإسرائيلية؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف صحافي واعلامي سعودي عن اسباب امتناع السعودية والامارات من المشاركة في التحالف الدولي الذي اعلنت امريكا قيامه لحماية خطوط الملاحة الدولية بالبحر الاحمر .

وقال الصحافي السعودي "عبدالعزيز الخميس " في تدوينه له بمنصة اكس : امتناع السعودية والإمارات عن المشاركة في التحالف الذي تريد اميركا تفعيله لحماية مضيق باب المندب، يعبر عن موقفًا مستقلًا تحتمه مصالح وطنية، وأيضًا رؤية حكيمة، وتعبير لعدم الرضا عن المواقف الأميركية في المنطقة خلال فترة طويلة، والتي تسببت في أن تقوى أذرع إيران في ظل سياسة غير مدركة للمخاطر".

واختتم الخميس تدوينته بالقول : "لحماية المنطقة من المخاطر يجب أن تلتزم القوى الدولية بسياسة خارج إطار ردود الفعل فقط، بل تفوقه إلى استراتيجيات طويلة المدى تلتزم بها قوى العالم والمنطقة لحماية استقرار وأمن الممرات البحرية المهمة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.