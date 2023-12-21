ليس بسبب روسيا ولا الصين.. امريكا قد تزول من خارطة العالم بسبب هذا الأمر المرعب؟

الرياض - محمد الاطلسي - مع انتشار فيروس كورونا الجديد JN.1 في الولايات المتحدة، تحذر دراسة جديدة من متغير كوفيد، واصفة إياه بأنه “لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان”.

كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يشكل “تهديدا أكثر خطورة” من الأنفلونزا، مع اجتياح أحدث سلالة فيروسية عبر الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة إكسبريس.

وحللت الدراسة متابعة مقارنة لمدة 18 شهرا لحالات دخول المستشفى للمصابين بكوفيد والمصابين بالأنفلونزا الموسمية، ووجدت أن معدلات الوفاة والنتائج الصحية الضارة كانت أعلى بكثير في مرضى كوفيد.

وأثبتت الدراسة أن كوفيد أكثر عدوى مقارنة بالأنفلونزا ويسبب مشاكل تخثر في الأوردة والشرايين.

وقال زياد العلي، مدير مركز علم الأوبئة السريرية في نظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى في سانت لويس وكبير مؤلفي الدراسة، لمجلة فورتشن: “لا يزال كوفيد يشكل تهديدا أكثر خطورة على صحة الإنسان من الأنفلونزا”. “كان هذا واضحًا في سلالات ما قبل دلتا، وما قبل أوميكرون، وما قبل أوميكرون.” “واضح في كل من الأفراد المحصنين وغير المحصنين.”

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا، حيث أبلغت 15 ولاية عن مستويات عالية أو عالية جدًا من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

يعد متغير Covid JN.1 الجديد الآن هو البديل الأسرع انتشارًا في البلاد، وقد خضع لطفرة كبيرة.

ويشعر بعض الأطباء بالقلق من أن معدل النمو السريع للسلالة وقدرتها على الانتشار يمكن أن يتسببا في زيادة في حالات كوفيد مع دخول الولايات المتحدة موسم الشتاء.

كيفية اكتشافه

من غير الواضح ما إذا كان JN.1 يسبب أعراضًا مختلفة عن المتغيرات الأخرى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ولكن يبدو أن أعراضه مشابهة لتلك التي تسببها السلالات الأخرى.

وتشمل هذه الأعراض: التهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والسعال، والتعب، والصداع، وآلام في العضلات، والحمى أو القشعريرة، وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

عادة ما تعتمد شدة الأعراض التي يعاني منها الشخص على صحته ومناعته الأساسية.

وقال العلي عن المتحور الجديد: “الدليل الموضوعي واضح، سواء كانت إصابة أولى أو عدوى جديدة، فإن كوفيد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان”.

ووجدت دراسة العلي أن قائمة مخاطر كوفيد تشمل السكتة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة وضعف الإدراك العقلي. الصحة والتعب – غالبًا ما يرتبطان بفترة كوفيد الطويلة.

وبالمقارنة، ارتبطت الأنفلونزا الموسمية بزيادة المخاطر في ست حالات محددة فقط.

وقال العلي: “إن كوفيد في الواقع مرض متعدد الأجهزة، والأنفلونزا هي فيروس تنفسي أكثر”.

لكنه أضاف أنه على الرغم من أن كوفيد يشكل خطرا أكبر، إلا أنه يجب أن تؤخذ الأنفلونزا الموسمية على محمل الجد، لأنها تظل “عدوا”.

وقال: “مع دخولنا فصل الشتاء حيث ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا، يجب على الناس التأكد من تلقيحهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطرهم”.