توقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر لليوم الثالث على التوالي لهذا السبب

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت مصادر سياسية ان وساطة عمانية بطلب وضغوط اميركية، وراء توقف الحوثيين عن استهداف السفن التجارية في البحر الاحمر لليوم الثالث على التوالي.

ولفتت المصادر، الى ان التحالف البحري الدولي يترقب بحذر مدى التزام الحوثيين بالتهدئة غير المعلنة.

ويوم 18ديسمبر الجاري، تبنت جماعة الحوثي آخر هجماتها باستخدام طائرتين مسيرتين على ناقلة النفط “سوان اتلانتك” وناقلة الحاويات “إم إس سي كلارا” في البحر الاحمر، بعد نحو شهر من تهديد التجارة العالمية من قبل الجماعة المدعومة من ايران.

يشار أن عدد الهجمات التي استهدفت السفن التجارية على البحر الأحمر وصلت إلى تسع هجمات، تبنت الجماعة الحوثية ست منها كان أولها في 19 نوفمبر الشهر الماضي باختطاف سفينة الشحن جلاكسي ليدر.