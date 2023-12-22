سيناتور أمريكي بارز يصف رئيس هذة الدولة بأنه قذر مثل برميل قمامة .. من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - وصف السيناتور "إريك شميت" من ولاية ميسوري، الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي؟ بأنه "برميل قمامة قديمة".

وقال إن "زيلينسكي" لم يقل أي شيء جديد في الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأمريكي.

وطالب الجمهوريون بتغييرات في أساليب التعامل مع أمن الحدود، بينما حذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، ستستنفد بعدها إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

يشار إلى أن زيلينسكي، زار الولايات المتحدة لإجراء محادثات في الوقت الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى.