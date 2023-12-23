اتفرج حقيقة فيديو للرئيس بوتين يحذر فيه الولايات المتحدة من الاقتراب من اليمن؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال المتمردون الحوثيون إنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية "دعمًا لغزة" في البحر الأحمر رغم إدانة الأميركيين لها واعتبارها تهديدًا "غير مقبول" لحرية التجارة في هذا الممرّ الملاحي الدولي، وفي هذا السياق انتشر فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيل إنه يحذّر فيه الولايات المتحدة ويطلب منها سحب قواتها من البحر الأحمر.

ويظهر بوتين في الفيديو وهو يلقي خطاباً، لكن هذا الادعاء خطأ فالفيديو قديم، والترجمة المرافقة له غير صحيحة.

وجاء في الترجمة بالعربية " نحذر الولايات المتحدة إن فكّرت بخلق مشكلات في الجزيرة العربيّة، فنحن سنقف لكم بالمرصاد، وسوف نردّ عليكم بالمثل…".

وعلّق الناشرون بالقول "عاجل: الرئيس الروسي بوتين يحذّر أميركا من زحفها إلى اليمن".

ويأتي تداول هذا الفيديو حاصداً آلاف المشاركات تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضمّ عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".

وقال المتمردون الحوثيون إنهم لن يوقفوا عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة التحالف الدولي.

وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة "إكس"، "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكريّة لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعيّة في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

حقيقة الفيديو

أما الفيديو المتداول فلا شأن له بالتطورات الأخيرة في البحر الأحمر، كما أن الترجمة المرافقة له غير صحيحة.

وتعرّف عليه صحفيو وكالة فرانس برس وهو يُظهر الرئيس الروسي معلناً ما سماها بـ"عملية عسكريّة" في أوكرانيا في 24 فبراير من السنة الماضية.

آنذاك، شنّت القوات الروسية هجوماً جوياً وبرياً وبحرياً ضخماً، في غزو خلف خسائر بشرية فادحة وردّ عليه الغرب بعقوبات جديدة واستمرت المعارك مع القوات الأوكرانية حتى اليوم.