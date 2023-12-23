سفينة جديدة يتم اختطافها.. والبحرية البريطانية تصدر أول إعلان

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وكالة بريطانية لمراقبة التجارة البحرية أن سفينة أخرى خطفت بالقرب من سواحل الصومال.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن أشخاصا مدججين بالسلاح استولوا على سفينة تجارية بالقرب من بلدة إيل قبالة سواحل الصومال.

وأكدت البحرية البريطانية فتح تحقيق في الأمر، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن سفينة تجارية ترفع علم مالطا خطفت في بحر العرب القريب، ونقلت إلى نفس المنطقة قبالة ساحل الصومال.

وكان على متن ناقلة البضائع روين 18 من أفراد الطاقم عندما خطفت بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية، على بعد حوالي 240 كيلومترا قبالة الصومال.. مؤكدة إجلاء أحد أفراد الطاقم إلى سفينة تابعة للبحرية الهندية لتلقي الرعاية الطبية.

وشهدت الآونة الأخيرةتصاعدا في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من جانب مليشيا الحوثي في اليمن، ما أدى إلى تعطيل طريق تجاري عالمي رئيسي.