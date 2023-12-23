أول رد مصري قوي على التهديدات الاسرائيلية .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - لوحت مصر ، السبت، بالتقارب أكثر مع ايران .. يتزامن ذلك مع تهديدات إسرائيلية باجتياح مناطق حدودية .

واجرى الرئيس المصري اتصالا بنظيره الإيراني كأول رئيس أجنبي يهاتفه السيسي في أعقاب انتخابه لرئاسة جديدة.

وأفادت وسائل اعلام مصرية بأن الرئيسان اتفقا على اتخاذ خطوات جادة لحسم الخلافات العالقة بين البلدين وانهائها بشكل كامل.

والتطور في علاقة ايران ومصر يأتي في وقت عصيب تمر به القاهرة، اذ يتزامن مع تقارير عن ابلاغ الاحتلال لمصر نيته تنفيذ عملية برية على الحدود المصرية في محور فلادليفيا ، وطالب القاهرة بسحب قواتها المتمركزة هناك .. كما هدد باستهدافهم.

ويزعم الاحتلال وجود معاقل حماس في انفاق تحت الحدود المصرية وهي فزاعة سوقها منذ بدئه الحرب على القطاع قبل نحو شهرين ونصف وعجز خلالها عن اثبات مزاعمه بما فيها استخدام الحركة للمستشفيات كملاجئ.

والتحرك الإسرائيلي صوب الحدود ضمن استراتيجيته لدفع سكان القطاع على الفرار صوب الأراضي المصرية وتحويل سيناء المصرية إلى وطن بديل.

وقد تشعل التحركات الأخيرة للاحتلال فتيل ازمة مع القاهرة التي ظلت خلال الأشهر الماضية من عمر الحرب على القطاع محايدة ورفضت حتى الانخراط بتحالف حماية إسرائيل في البحر الأحمر.